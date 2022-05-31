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Хватило ненадолго... Отремонтированный на Компросе фасад пошёл трещинами →
Это смерч? Необычное метеорологическое явление зафиксировано в Перми
На сегодня гроз в прогнозе нет, возможен кратковременный дождь, температура воздуха днем до + 22 градусов.
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