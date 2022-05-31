В Березниках после смертельного ДТП возбудили уголовное дело о халатности

В Березниках возбуждено уголовное дело на капитана полиции после гибели в ДТП 11-летнего мальчика. Сотруднику ГИБДД может грозить до пяти лет тюрьмы по статье «Халатность».По информации главного управления МВД по Пермскому краю, жалобы на пьяного водителя в дежурную часть полиции поступили за два дня до происшествия. При этом соответствующие меры своевременно не были приняты. Смертельная авария произошла 8 мая в Березниках. 30-летний водитель "Лады" проигнорировал красный сигнал светофора и сбил на перекрестке двоих братьев. От удара ребенок 11 лет скончался на месте. Старшего брата в тяжелом состоянии доставили в краевую больницу имени Вагнера.Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю: «6 мая в дежурную часть отдела полиции поступило 2 сообщения от граждан о факте управления данным транспортным средством водителем с признаками опьянения. Оперативным дежурным своевременно не были приняты меры реагирования. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке».