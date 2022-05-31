Развитие Верещагинского округа обсудили на системном часе у губернатора

Уровень жизни подтянули по комфорту. О развитии Верещагинского округа докладывали губернатору края в плане комплексного развития территорий.Первомайскую площадь в центре Верещагино не узнать - новая плитка, большая сцена. Есть возможность и посидеть - отдохнуть. Если же брать город в целом, это один из примеров обновления. Марина Порубова: "Город у нас расцветает просто на глазах, благоустраивается, дороги хорошие, асфальт, клумбы, цветы".Что касается площади, ремонт сделали в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».А вот здесь ещё предстоит поработать - это стройка, новый корпус 121-й школы. Рассчитано здание почти на 700 учеников, а сдать планируют в следующем году.Любовь Дубровская, директор школы №121: "Конечно, мы очень ждём это здание, и надеемся на то, что мы будем обучаться все в первую смену, а в старом здании будет начальная школа".Ещё один масштабный объект - центральный городской стадион, идёт его реконструкция. Здесь будет футбольное поле, трибуны на 400 мест, хоккейная коробка. В селе Вознесенское в рамках нацпроекта «Демография» готовят площадку для тренировок и сдачи норм ГТО. Остаются последние штрихи, надо уложить резиновое покрытие, завести и установить оборудование, и площадка станет хорошим дополнением к уже имеющемуся в Вознесенском стадиону. Развитие Верещагинского округа обсуждали сегодня на системном часе у губернатора. Дмитрию Махонину представили комплексный план развития территории, который глава региона в целом одобрил.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Развивается и сельское хозяйство территории, есть промышленные предприятия, есть, конечно, чем позаниматься - нам надо подумать, как улучшить сферу ЖКХ, дорожная отрасль. Я думаю, что проблемы территории, как и во многих аналогичных территориях, имеются".При этом губернатор не раз подчёркивал, что в каждом муниципалитете, когда речь идёт о комплексном развитии - необходимо учитывать мнение жителей, строя планы вместе с ними. Сергей Кондратьев, глава Верещагинского ГО: "Когда проводили мы свой собственный опрос населения, они совпадают с теми моментами, которые обозначаются сегодня в правительстве - это ЖКХ, это благоустройство территорий, это дорожная инфраструктура".Примеров много - так, стартовал дорожный ремонт, и в Верещагино планируют уложить порядка двух километров асфальта. Если же говорить про весь округ, за сезон собираются отремонтировать не менее десяти километров дорог.