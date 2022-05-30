«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.05.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
26.04.2022 в 11:29
22.04.2022 в 13:00
25.05.2022 в 16:00
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
25.04.2022 в 10:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.05.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.05.2022
Как стать Айболитом. В ПГАТУ прошли профессиональные пробы для школьников
В Перми продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
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В Перми пройдет мотопробег к Общероссийскому дню библиотек
Оспа обезьян: в аэропорту Перми усилили контроль
На Камской и Воткинской ГЭС увеличили сброс воды: возможно подтопление
Губернатор Дмитрий Махонин выступит с отчетом о работе правительства Пермского края
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.05.2022
В Перми открылась сельскохозяйственная ярмарка
Масштабные учения прошли в ТРЦ "Спешилов"
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Служба пропаганды безопасности дорожного движения отмечает 90-летие
В конце мая в Горнозаводском районе выпал снег
В Перми с начала года задержано более 100 расклейщиков объявлений
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.05.2022
В центре Перми заметили ёжика
Как стать Айболитом. В ПГАТУ прошли профессиональные пробы для школьников
В Перми продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
В Перми открылась международная конференция «Европа – Азия: диалог цивилизаций»
За сутки в Пермском крае подтвержден 81 новый случай COVID-19
В Перми ловили расклейщиков рекламных объявлений
Пермь принимает суперфинал "Золотой шайбы"
В Перми открылся новый центр «Медси»
В Перми пройдет мотопробег к Общероссийскому дню библиотек
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