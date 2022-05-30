Пермские школьники и студенты летом смогут продолжить пользоваться льготными проездными
Кроме того, учащиеся, окончившие 4-й класс, которые на сегодняшний день имеют право бесплатного проезда в городском транспорте, смогут им пользоваться до 31 августа, после чего будет возможность приобрести льготный тариф на эту же карту.
При этом стоит помнить, что льготные проездные действительны только при наличии документа, подтверждающего льготу – справки из школы или студенческого билета. Кондуктор или контролёр имеют право потребовать его в любой момент.
С начала года по бесплатным проездным для школьников начальных классов совершено 1,1 млн поездок. Также 1,2 млн поездок совершено учениками 5-11-х классов и 3,3 млн поездок – по студенческим проездным.
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