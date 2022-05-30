Росстат: Пермь подтвердила статус города-миллионника

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Как сообщает ТАСС, численность населения в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми преодолела порог в миллион человек.
При этом, по данным переписи населения 2010 года, в Перми постоянно проживало только 991 170 человек.
По-прежнему в список городов-миллионников в России входят Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. В этих городах проживает почти четверть всего населения страны — 35,7 млн человек.
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