В Перми подвели итоги турнира «Золотая шайба»

В столице Прикамья в течение трех дней проходил розыгрыш почетных трофеев турнира «Золотая шайба». В борьбу за них вступили 16 лучших команд страны, титулы сильнейших они разыграли в четырех возрастных категориях. Визит федерального министра спорта Олега Матыцина в Пермь начинается с возложения цветов к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса. И в этом нет ничего удивительного, ведь в годы войны именно спортсмены первыми откликнулись на призыв защитить свою Родину.Далее осмотр спортивных объектов. Недавно открытая часть набережной в теплый майский субботний день не пустует. Занят практически каждый тренажер и баскетбольная площадка. Здесь же проходит презентация нового робота «Добрыня». Его задача подсказать новичку, как пользоваться тем или иным тренажером, а если зайти дальше в мобильное приложение, то можно составить полноценный график персональных тренировок. Олег Матыцин, министр спорта РФ: "Оцениваю инфраструктуру, как успешную, развивающуюся и уже вижу, что очень много доступных спортивных сооружений, впереди большие проекты, и я абсолютно уверен, что тот темп, тот профессионализм, который сегодня есть, желание главы региона, они вселяют в нас уверенность, что мы в единой команде обязательно все планы реализуем». Уже в краевой администрации глава региона рассказывает о большом проекте новой спортивной арены, которая должна появиться недалеко от Пермского университета.В официальной части визита предусмотрено подписание соглашения федерального министерства и Пермского края о реализации единой политики в области спорта. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас документ является очень важным, мы имеем очень большие амбиции по развитию, как массового спорта, так и профессионального спорта, и конечно же чувствуем поддержку федерального министерства, лично Олега Васильевича. Впереди у нас много задач. Пермь становится площадкой для проведения различного рода соревнований. Пермь может претендовать на более массовые мероприятия — аналог универсиады. Будем всячески стремиться, создавая инфраструктуру, новые спортивные площадки, а самое главное — это вовлечение жителей региона разного возраста от детей до людей старшего поколения в спорт. За спортом стоят здоровье и жизни наших людей».В это время в универсальном дворце спорта «Молот» и в СК им. Сухарева идут завершающие матчи суперфинала турнира «Золотая шайба».Всего в суперфинале «Золотой шайбы» участвуют 16 команд, по 4 в 4 возрастных категориях. Каждая прошла жесточайший многоступенчатый отбор, число всех участников турнира более 2 тысяч. Так что в Пермь со всей страны приезжают только лучшие.Алексей Чикунов, президент федерации хоккея Пермского края: "Эмоции зашкаливают, детский хоккей имеет свою отличительную особенность - детские эмоции очень искренние и настолько яркие, что их трудно описать».Впервые «Золотая шайба» проводится под эгидой Континентальной детской хоккейной лиги. И сегодня в Перми представляют ее первых амбассадоров, легенды российского хоккея - Павел Дацюк и Евгений Кетов. Кроме привычных наград и медалей, у Золотой шайбы с этого года появляется и переходящий «Кубок Стихий». В каждой возрастной категории он свой. Так что на сцене сразу 4 капитана.Олег Матыцин, министр спорта РФ: "Праздник для нас, для родителей, для детей прежде всего суперфинал «Золотой шайбы», мы видим, какие счастливые дети, тренеры, они гордятся своими командами, и конечно, это очень важно для популяризации детского хоккея, спорта, массового спорта. Дети сегодня получают возможность пройти очень важную школу спорта, гордиться своей страной и мечтать о том, что они тоже будут чемпионами». Фееричное завершение турнира — гала-матч с участием легенд Российского хоккея. Сражаются команды «Красные Звезды» и пермская сборная «Губерния». У одной в составе федеральный министр спорта, у другой - глава региона. Итог матча 8:7, "Красные звёзды" оказались сильнее.