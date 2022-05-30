Выпускники 11-х классов сдали ЕГЭ по русскому языку

В Пермском крае выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. В основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 2 июля, зарегистрировано более 12 тыс. человек, в том числе 10,6 тысяч одиннадцатиклассников, более 960 выпускников прошлых лет и 140 студентов техникумов и колледжей. Для организации ЕГЭ в основной период задействовано 112 экзаменационных пунктов, большинство из которых (71) открыты на базе школ.К проведению экзаменов в этом году привлечено свыше 4,2 тыс. работников, еще 950 общественных наблюдателей следят за проведением государственной итоговой аттестации. Также одной из мер по повышению объективности проведения выпускных тестов выступает видеонаблюдение – в 1123 аудиториях установлены камеры.В 2022 году формат проведения итоговой аттестации вернулся к «доковидному», и экзамены организованы в соответствии с действующим порядком. Для получения аттестата в этом году выпускникам 11-х классов необходимо преодолеть минимальный порог по русскому языку и математике профильного уровня (либо получить удовлетворительную оценку по базовой математике).