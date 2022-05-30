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Выпускники 11-х классов сдали ЕГЭ по русскому языку
К проведению экзаменов в этом году привлечено свыше 4,2 тыс. работников, еще 950 общественных наблюдателей следят за проведением государственной итоговой аттестации. Также одной из мер по повышению объективности проведения выпускных тестов выступает видеонаблюдение – в 1123 аудиториях установлены камеры.
В 2022 году формат проведения итоговой аттестации вернулся к «доковидному», и экзамены организованы в соответствии с действующим порядком. Для получения аттестата в этом году выпускникам 11-х классов необходимо преодолеть минимальный порог по русскому языку и математике профильного уровня (либо получить удовлетворительную оценку по базовой математике).
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