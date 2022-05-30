В Мотовилихинском районе Перми открываются две ярмарки
Кроме этого, в честь День защиты детей на ярмарке по улице Крупской, 42 пройдёт бесплатный мастер-класс по раскрашиванию уникальных многослойных раскрасок. Дети смогут принять участие в мастер-классе 31 мая – с 12:00 до 14:00, 1 и 2 июня – с 12:00 до 16:00.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.05.2022
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