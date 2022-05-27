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В Перми продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
На этой неделе опрессовки проходят в микрорайонах Закамск, Судозавод, Владимирский и центральной части города. Всего в краевой столице будет проверено более 2 тысяч км теплосетей, это 387 участков теплопроводов.
С понедельника 30 мая опрессовки начнутся в домах Свердловского района на улицах Революции, Народовольческой, Рабоче-Крестьянская, а также в микрорайоне Балатово на улицах Карпинского и Подводников, а также проспекте Декабристов.
По закону о сроках отключений горячей воды собственников квартир обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте компании «Т Плюс» в разделе «Гидравлические испытания».
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