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В Перми открылась международная конференция «Европа – Азия: диалог цивилизаций»
В мероприятии приняли участие свыше 200 человек из разных регионов России, среди них представители органов государственной власти, конфессий и диаспор, а также эксперты из зарубежных стран: Белоруссии, Сирии, Ирана, Монголии.
Андрей Климов, член Совета Федерации от Пермского края: "То, что мы сейчас начинаем в Перми, представляется очень важным и по количеству участников и стран, которые они представляют, у нас очень многие будут участвовать в режиме видео-конференц-связи с нами, но это первый шаг на новом историческом этапе.
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