В Перми открылась международная конференция «Европа – Азия: диалог цивилизаций»

В Перми на заводе Шпагина открылась первая международная конференция «Европа – Азия: диалог цивилизаций». Главными темами дискуссионных площадок стали вопросы языка, культуры, религии, а также особенности взаимодействия различных государств.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край как раз-таки находится на границе межу Европой и Азии, в Пермском крае проживает примерно 140 национальностей, народностей, действительно мы многоконфессиональная территория и выстраиваем равный диалог со всем конфессиями".В мероприятии приняли участие свыше 200 человек из разных регионов России, среди них представители органов государственной власти, конфессий и диаспор, а также эксперты из зарубежных стран: Белоруссии, Сирии, Ирана, Монголии.Андрей Климов, член Совета Федерации от Пермского края: "То, что мы сейчас начинаем в Перми, представляется очень важным и по количеству участников и стран, которые они представляют, у нас очень многие будут участвовать в режиме видео-конференц-связи с нами, но это первый шаг на новом историческом этапе.