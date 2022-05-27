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Как стать Айболитом. В ПГАТУ прошли профессиональные пробы для школьников

В Пермском государственном аграрно-технологическом университете им. академика Д. Н. Прянишникова прошли профессиональные пробы для школьников. Для того чтобы потенциальные абитуриенты определились , куда поступать, в вузе проводят экскурсии на различных факультетах. На этот раз рассказали и показали, как устроено обучение на ветеринарной медицине.Первый этап осмотра животного - визуальный. Шерсть должна быть блестящей, а глаза чистыми. Сегодня в роли пациента в ветеринарной клинике при аграрно-технологическом университете- собака Майя. Она ведет себя спокойно, тем самым давая педагогу возможность все детально рассказать о работе факультета ветеринарной медицины и зоотехнии.
Надежда Никулина, заведующая кафедрой биологии и гигиены животных ПГАТУ: "У нас очень интересная специальность, потому что, если честно, многие не знают, где они будут работать. Очень интересно работать с животными, я никогда не думала, что буду лечить черепашек, кроликов, попугайчиков".На необычные профессиональные пробы приехали десятиклассники из Куеды. У них есть уникальная возможность не только узнать о профессии, но и погрузиться в нее. В восторг ребят приводит и возможность послушать, как у собаки бьется сердце. Для этого фонендоскоп нужно разместить между 3 и 4 ребром.Далее практическое занятие для потенциальных абитуриентов переходит в музей. Здесь их 2-зоологический и анатомический. В одном можно увидеть экспонаты, начиная с низших форм, таких как «губки», заканчивая млекопитающими. Есть и не обычные экземпляры, где наглядно показаны аномалии развития, к примеру, поросенок-циклоп. Лилия Митяшева, учебный мастер кафедры биологии и гигиены животных ПГАТУ: "Наглядно студенты могут посмотреть, как это выглядит, в дальнейшем как в этом случае помочь. Есть аномалия сиамские близнецы, если с правильным подходом подойти в хирургии, то возможно спасти".
А здесь можно узнать все о строении животных. В анатомическом музее хранятся 450 экземпляров. Это и внутренние органы в натуральную величину, и различные скелеты, которые собирают в том числе и студенты.
Профессиональные пробы в ПГАТУ проходят бесплатно, главное набрать минимальную группу и заявиться. А в случае если профессия придется по душе, можно подать заявление на поступление. Приемная комиссия будет работать для тех, кто хочет поступать на очное обучение, до 25 июля, на заочное- до13 августа.
В этом году в университете открываются новые направления- охотоведение, содержание и разведение диких и промысловых животных.Ирина Штенцова, декан факультета ветеринарной медицины и зоотехнии ПГАТУ: "У нас есть такие интересные предметы, как болезни экзотических животных, киносъемка, фотографирование объектов, находясь в живой природе, за период практики ребята могут посетить заповедники, в зоопарке могут проходить практику».Собака Майя стойко выдержала все испытания и уже собирается с хозяином на прогулку. Диагноз - здорова.

Опубликовано: 27.05.2022 в 16:29 в рубрике - Вести Пермь

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