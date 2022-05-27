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За сутки в Пермском крае подтвержден 81 новый случай COVID-19
По состоянию на утро 27 мая в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 472 028 человек. 1 398 698 человек завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 28 пациентов. Из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 796 человек.
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