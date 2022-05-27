В Перми ловили расклейщиков рекламных объявлений

В Перми провели очередной рейд по ловле расклейщиков рекламных объявлений. Таковых с начала года уже поймали 314 человек. В поисках нарушителей квартальный инспектор Илья Батуев ежедневно проходит больше 10 километров. За неделю в руки сотрудников Росгвардии лично передал пятерых расклейщиков. Чаще всего встречает их на остановках общественного транспорта.Батуев Илья, квартальный инспектор: "Делаю фотофиксацию, звоню в отдел Росгвардии. Обычно Росгвардия быстро приезжает, пять-десять минут. Он за это время никуда не уйдет".Нарушитель чаще молодой человек, желающий быстро заработать. В среднем тысячу рублей за смену. Опыт работы при этом от человека работодатели не требуют. Те, кто нарушают правила и портят фасады домов — помимо себя подставляют также работодателя. Квартальные инспекторы фиксируют незаконную рекламу и обзванивают компании — с информацией о правонарушении. Такие рейды ежедневные и во всех районах Перми.Кирилл Самаркин, директор МКУ "Административно-техническая инспекция города Перми": "Центральные улицы, начинаем с них. Первая категория — основные магистрали и тротуары, все фасадные части проверяем ежедневно, дальше уходим уже во дворы, чтобы правила благоустройства соблюдались везде".Законом в Перми запрещена расклейка объявлений на фасадах домов, остановках и опорах контактных сетей. За подобную деятельность в марте прошлого года была введена административная ответственность: до двух тысяч рублей для физлиц и до 30 тысяч - для юридических.Законных способов расклейки объявлений множество. Начиная от подъездов домов, где есть специальные доски, заканчивая обычными остановками, где установлены щиты. Они помогают найтись как покупателям, так и продавцам.Увидеть самих нарушителей сегодня не удалось. Местные жители объясняют это спецификой работы. Расклеивают незаконные объявления люди чаще ранним утром или поздним вечером.Впрочем, результаты такой работы есть. С начала года специалисты инспекции совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали больше сотни расклейщиков. У Ильи Батуева только начинается рабочий день, а значит, к вечеру этот список пополнится новыми фамилиями.