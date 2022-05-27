Пермь принимает суперфинал "Золотой шайбы"

В Перми стартовал суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Участие принимают 16 команд со всей страны. Прикамье представляет «Легенда». В первом же матче наши разгромили соперников - крымскую команду "Наследие". Первая игра большого суперфинала детского турнира «Золотая шайба». На льду в синей форме пермская команда «Легенда». Оппоненты – крымская команда «Наследие».В этом году суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов проходит в Перми. Для того чтобы попасть в завершающий этап, каждая команда стала лучшей сначала в своем муниципалитете, затем в регионе, а еще в дивизионе.В соревнованиях «Золотая шайба» в этом сезоне принимали участие тысячи спортсменов со всей России. В суперфинал в итоге вышли 16 команд в четырех возрастных группах.За первые места борются лучшие из лучших. Поддержать юных участников приехал семикратный чемпион мира Владимир Мышкин. Кстати, именитый спортсмен сам начинал карьеру соревнований «Золотая шайба», а победа в нем открыла путь в большой хоккей.Владимир Мышкин, олимпийский чемпион по хоккею: "Это своего рода трамплин для тех ребят, которые хотят стать большими мастерами. Я до сих пор храню первую свою золотую медаль, она мне самая дорогая – чемпиона «Золотой шайбы» 1970 года".История турнира началась в 1964 году. В первых соревнованиях приняли участие 57 команд. В этом году пробовали свои силы две тысячи команд со всей страны.Алексей Чикунов, президент федерации хоккея Пермского края: "В Перми очень богатые традиции хоккея. В Перми очень хорошо развито движение «Золотая шайба». На сегодняшний день 1700 детей объединяет клуб «Золотая шайба».Соревнования впервые проходят под эгидой континентальной детской хоккейной лиги. Департамент сформирован на базе спортивной федерации Пермского края.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Соревнования «Золотой шайбы» будут проходить в формате детской континентальной хоккейной лиги. Это глобальная реформа развития детского хоккея на территории Российской Федерации. Мы считаем, что будут отличные результаты".А команда Пермского края «Легенда» сегодня одержала победу со счетом 11:4. Впереди еще два матча. Победители определятся 28 мая. В этот же день состоится гала-матч с участием звезд российского и мирового хоккея.