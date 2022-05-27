В Перми открылся новый центр «Медси»

В Перми открылся новый центр федеральной сети частных клиник «Медси». Уже восьмой по счету. Он разместился в Мотовилихинском районе на улице Гашкова. Новый восьмой медцентр федеральной сети частных клиник группы компаний «Медси» открылся в Перми на Гашкова, 53. Здесь амбулаторную помощь всей семьей можно получить у высококвалифицированных врачей – терапевта, педиатра, кардиолога, невролога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, гинеколога.Ксения Белоконь, главный врач клиники «Медси» в Перми: "Здесь сконцентрированы те специалисты, которые нужны для пациентов в первую очередь – терапевт, педиатр. Так как клиника будет работать семь дней в неделю с восьми утра до девяти вечера, каждый желающий сможет записаться и получить помощь".Медицинский центр оснащен современным оборудованием экспертного класса. В их числе аппарат УЗИ и ЛОР-комбайн.Родион Ступин, операционный директор ГК «Медси»: "Пермский край является стратегическим регионом развития группы компаний «Медси». Клиника создана по формату «смарт». Мы более 60 млн инвестиций вложили в данную клинику, а это говорит о том, что здесь классный ремонт, высокотехнологическое оборудование и профессионалы-врачи".При необходимости пациенты клиники могут быть направлены в многопрофильный медицинский центр «Медси» на Петропавловской для прохождения дополнительной высокоточной диагностики и хирургического лечения.Здесь все продумано для комфорта маленьких пациентов. Провести время они могут в специальном детском уголке, заняв себя игровой панелью или раскраской.Педиатра и терапевта можно вызвать и на дом. К примеру, чтобы сделать ПЦР-тестирование на COVID-19 и получить рекомендации по лечению.Екатерина Хаймина, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края: "Мы рады приветствовать, что коллеги работают в рамках частного партнерства и помогают в отдаленных районах, где не всегда присутствует узкие специалисты, и не всегда есть в строящихся районах такая доступность медицинской помощи".