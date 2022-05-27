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В Перми открылся новый центр «Медси»
Медицинский центр оснащен современным оборудованием экспертного класса. В их числе аппарат УЗИ и ЛОР-комбайн.Родион Ступин, операционный директор ГК «Медси»: "Пермский край является стратегическим регионом развития группы компаний «Медси». Клиника создана по формату «смарт». Мы более 60 млн инвестиций вложили в данную клинику, а это говорит о том, что здесь классный ремонт, высокотехнологическое оборудование и профессионалы-врачи".
При необходимости пациенты клиники могут быть направлены в многопрофильный медицинский центр «Медси» на Петропавловской для прохождения дополнительной высокоточной диагностики и хирургического лечения.
Здесь все продумано для комфорта маленьких пациентов. Провести время они могут в специальном детском уголке, заняв себя игровой панелью или раскраской.Педиатра и терапевта можно вызвать и на дом. К примеру, чтобы сделать ПЦР-тестирование на COVID-19 и получить рекомендации по лечению.
Екатерина Хаймина, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края: "Мы рады приветствовать, что коллеги работают в рамках частного партнерства и помогают в отдаленных районах, где не всегда присутствует узкие специалисты, и не всегда есть в строящихся районах такая доступность медицинской помощи".
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