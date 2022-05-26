← Пермь присоединится к ежегодной акции «Библионочь-2022»
На Камской и Воткинской ГЭС увеличили сброс воды: возможно подтопление →
Губернатор Дмитрий Махонин выступит с отчетом о работе правительства Пермского края
Сегодня глава Прикамья Дмитрий Махонин выступит перед депутатами Законодательного Собрания Пермского края с отчетом о результатах деятельности краевого правительства за 2021 год. Прямая трансляция будет идти на нашем сайте. Начало в 10:00. Телеверсия выступления главы региона выйдет в эфире телеканала "Россия 24" сегодня в 22:00.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь присоединится к ежегодной акции «Библионочь-2022»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.05.2022
Пермский край стал лидером «гаражной амнистии»
Глава Перми отчитался о работе за прошлый год
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.05.2022
Депутаты городской Думы рассмотрят исполнение муниципальных программ
В Перми благоустройство придомовой территории тормозит бюрократия
В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Оханской
В Перми пройдет универсальная ярмарка региональных производителей
В Перми частично возобновляется отопительный сезон
Добавить комментарий: