На Камской и Воткинской ГЭС увеличили сброс воды: возможно подтопление

Из-за обильных дождей и таяния снега на севере Прикамья на Камской и Воткинской ГЭС увеличили сброс воды. Ежесекундно теперь здесь проходит примерно семь тысяч кубических метров. Ожидается, что в таком режиме плотина будет работать до 10 июня.В результате подъема уровня реки подтопило набережную возле Речного вокзала. Там сейчас идет реконструкция. Под воду ушла часть строительных материалов и вся пешеходная зона. В предыдущий раз здесь заливало два года назад.Тогда частично скрыло знаменитый арт-объект "Счастье не за горами". Теперь он на время ремонта демонтирован, поэтому все выглядит менее живописно. Желающих сфотографироваться, как прежде, нет.В МЧС говорят, что возможно подтопление приусадебных участков в Усть-Качке и Краснокамске.Надежда Абижба, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В связи с увеличением холостых сбросов на Камской ГЭС уровень воды на Воткинском водохранилище может достигнуть и превысить отметку, при которой наблюдается неблагоприятное гидрологическое явление, возможно затопление приусадебных участков в селе Усть-Качка и города Краснокамск".