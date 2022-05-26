На Камской и Воткинской ГЭС увеличили сброс воды: возможно подтопление
В результате подъема уровня реки подтопило набережную возле Речного вокзала. Там сейчас идет реконструкция. Под воду ушла часть строительных материалов и вся пешеходная зона. В предыдущий раз здесь заливало два года назад.
Тогда частично скрыло знаменитый арт-объект "Счастье не за горами". Теперь он на время ремонта демонтирован, поэтому все выглядит менее живописно. Желающих сфотографироваться, как прежде, нет.
В МЧС говорят, что возможно подтопление приусадебных участков в Усть-Качке и Краснокамске.
Надежда Абижба, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В связи с увеличением холостых сбросов на Камской ГЭС уровень воды на Воткинском водохранилище может достигнуть и превысить отметку, при которой наблюдается неблагоприятное гидрологическое явление, возможно затопление приусадебных участков в селе Усть-Качка и города Краснокамск".
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