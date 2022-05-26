← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.05.2022
Губернатор Дмитрий Махонин выступит с отчетом о работе правительства Пермского края →
Пермь присоединится к ежегодной акции «Библионочь-2022»
В модельной библиотеке №1 им. Толстого (Комсомольский проспект, 79) состоится программа «Пермская горница», посвящённая популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, знакомству с укладом и бытом русской семьи, старинными ремеслами народов Пермского края, а также с современными этно-экспериментами в дизайне и музыке. Читателей и гостей ждет интерактивный спектакль, игра на народных музыкальных инструментах, лекции, световое шоу, поэтический батл, мультфильмы, концерты фольклорного и этно-музыкального коллективов, выставка деревянной игрушки, выставка элементов народного костюма, экспонатов краеведческого музея и графические портреты мифологических персонажей славянского фольклора.
В модельной библиотеке №8 им. Островского (улица Гайвинская, 6) перед гостями выступят танцевальные творческие коллективы: «Сударушка», «Русский стиль», «Рио-рита». Зрители увидят танцы народов России – озорную русскую пляску, зажигательный татарский танец, танцы народов севера. В исполнении ансамбля «Русский стиль» прозвучат лирические русские народные, плясовые и хороводные песни. В зоне «Мастерская народных промыслов» посетителям расскажут о народных традициях, связанных с убранством стола. После чего состоится занятие по вышивке скатерти или полотенца и изучению особенностей русских швов. В рамках детской программы прозвучат народные песни, стихи, сказания и былины.
В модельной библиотеке №14 им. Лермонтова (улица Калинина, 74) организуют «Город мастеров». В модельной библиотеке №25 им. Осоргина (улица Серпуховская, 8) пройдет программа мероприятий «Сказание о земле Пермской». В детской библиотеке №1 им. Гайдара (улица Борчаниновская, 28) с 16:00 до 19:00 впервые пройдет акция «Библиосумерки».
Телефоны для справок:
Центральная городская библиотека им. Пушкина, (улица Петропавловская, 25), время проведения: 16:00-00:00, 207-50-34;
Модельная библиотека №1 им. Толстого, (Комсомольский проспект, 79), время проведения: 17:00-22:00, 215-30-85;
Модельная библиотека №14 им. Лермонтова, (улица Калинина, 74), время проведения: 17:00-22:00, 207-50-14;
Модельная библиотека №25 им. Осоргина, (улица Серпуховская, 8), время проведения: 17:00-22:00, 207-50-99;
Модельная библиотека №8 им. Островского, (улица Гайвинская, 6), время проведения: 17:00-22:00, 207-51-26;
Детская библиотека №1 им. Гайдара (улица Борчаниновская, 28), время проведения 16:00-19:00, 207-51-34.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.05.2022
Пермский край стал лидером «гаражной амнистии»
Глава Перми отчитался о работе за прошлый год
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.05.2022
Депутаты городской Думы рассмотрят исполнение муниципальных программ
В Перми благоустройство придомовой территории тормозит бюрократия
В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Оханской
В Перми пройдет универсальная ярмарка региональных производителей
В Перми частично возобновляется отопительный сезон
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.05.2022
Добавить комментарий: