Пермь присоединится к ежегодной акции «Библионочь-2022»

27 мая библиотеки Перми присоединятся к ежегодной акции «Библионочь-2022». Мероприятия пройдут под тематикой: «Про традиции. Чисто по-пермски» и будут приурочены к Году культурного наследия народов России. Программа разработана с учетом интересов разных целевых аудиторий как по возрасту, так и по предпочтениям. Вход свободный.В Центральной городской библиотеке им. Пушкина (улица Петропавловская, 25) программа мероприятий «Сказка-несказка» начнётся в 16:00 с экскурсии по Дому Смышляева. С 18:30 на главной площадке, которая называется «Зал певчих», выступит хореографическая группа Пермского губернского оркестра, продолжит мероприятие музыкальный спектакль «Конек-горбунок» в исполнении известного пермского актёра Альберта Макарова. Свободный театр современного танца покажет хореографическую мелодраму «Ситцевая свадьба, или Сказка о счастье». На сцене большого зала выступит вокальный коллектив «Воскресение», в репертуаре которого произведения разных жанров – этно, фолк, популярные советские и современные песни в оригинальной аранжировке. В течение вечера для гостей будут работать: «Комната сказок», «Мастеровая слобода», «Заумные залы», «Приют скоморохов».В модельной библиотеке №1 им. Толстого (Комсомольский проспект, 79) состоится программа «Пермская горница», посвящённая популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, знакомству с укладом и бытом русской семьи, старинными ремеслами народов Пермского края, а также с современными этно-экспериментами в дизайне и музыке. Читателей и гостей ждет интерактивный спектакль, игра на народных музыкальных инструментах, лекции, световое шоу, поэтический батл, мультфильмы, концерты фольклорного и этно-музыкального коллективов, выставка деревянной игрушки, выставка элементов народного костюма, экспонатов краеведческого музея и графические портреты мифологических персонажей славянского фольклора.В модельной библиотеке №8 им. Островского (улица Гайвинская, 6) перед гостями выступят танцевальные творческие коллективы: «Сударушка», «Русский стиль», «Рио-рита». Зрители увидят танцы народов России – озорную русскую пляску, зажигательный татарский танец, танцы народов севера. В исполнении ансамбля «Русский стиль» прозвучат лирические русские народные, плясовые и хороводные песни. В зоне «Мастерская народных промыслов» посетителям расскажут о народных традициях, связанных с убранством стола. После чего состоится занятие по вышивке скатерти или полотенца и изучению особенностей русских швов. В рамках детской программы прозвучат народные песни, стихи, сказания и былины.В модельной библиотеке №14 им. Лермонтова (улица Калинина, 74) организуют «Город мастеров». В модельной библиотеке №25 им. Осоргина (улица Серпуховская, 8) пройдет программа мероприятий «Сказание о земле Пермской». В детской библиотеке №1 им. Гайдара (улица Борчаниновская, 28) с 16:00 до 19:00 впервые пройдет акция «Библиосумерки».Телефоны для справок:Центральная городская библиотека им. Пушкина, (улица Петропавловская, 25), время проведения: 16:00-00:00, 207-50-34;Модельная библиотека №1 им. Толстого, (Комсомольский проспект, 79), время проведения: 17:00-22:00, 215-30-85;Модельная библиотека №14 им. Лермонтова, (улица Калинина, 74), время проведения: 17:00-22:00, 207-50-14;Модельная библиотека №25 им. Осоргина, (улица Серпуховская, 8), время проведения: 17:00-22:00, 207-50-99;Модельная библиотека №8 им. Островского, (улица Гайвинская, 6), время проведения: 17:00-22:00, 207-51-26;Детская библиотека №1 им. Гайдара (улица Борчаниновская, 28), время проведения 16:00-19:00, 207-51-34.