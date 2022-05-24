В Перми благоустройство придомовой территории тормозит бюрократия

Ремонт трех дворов в самом центре Перми уперся в чиновничью бюрократию. Небольшой участок оказался бесхозным. То есть сейчас приведут в порядок все, кроме проезда с гигантскими ямами. Придомовая территория может остаться недоделанной.Наталья Дудина, председатель правления ТСЖ «Газеты Звезда, 44а»: "Обратите внимание, тут какая яма глубокая, и конечно же, в эту яму попадает вода".И сколько так продлится - самый злободневный вопрос на сегодняшний день, говорит Наталья. Это учитывая, что около их дома по Газете Звезда, 44а, и ещё двух домов рядом вовсю идёт ремонт дворов. А вот этот участок не попадает в планы.Наталья Дудина, председатель правления ТСЖ «Газеты Звезда, 44а»: "В администрацию Свердловского района обращались, когда планировалось благоустройство наших трёх дворов. Вроде бы договорились, что нам заасфальтируют эту часть муниципальной земли". В итоге, рассказала Наталья и старшие двух других домов, большой кусок старого асфальта останется нетронутым - муниципалитет не намерен в ближайшее время его ремонтировать.При ближайшем изучении этого участка впечатление безрадостное, и как говорят местные жители, можно вспомнить известную поговорку про бочку мёда и ложку дёгтя.При этом проезд, о котором идёт речь, популярен среди жильцов трёх домов - это путь для машин, здесь ходят люди, причём постоянно, чтобы, например, до контейнерной площадки добраться. Ни ТСЖ, ни управляющая компания не могут сами взяться за обновление. Ирина Чурина, заместитель директора УК «Прикамье»: "Это нельзя по федеральному закону, потому что это бюджетные деньги, а деньги нам выделяются только на благоустройство придомовой территории. Всё, если мы здесь что-то сделаем, значит, это идёт нарушение".Получается замкнутый круг, сходятся во мнении собравшиеся. Если земля муниципальная, почему бы сразу не изменить пейзаж, включив административную волю.Александр Варченя, старший по дому Газеты Звезда, 44: "Площадь его примерно 200 квадратов, мы просим главу города Перми выделить средства, чтобы сразу одновременно со строительством дворов сделали муниципальный кусок этой земли. И чтобы всё было хорошо". Хорошо, вероятно, будет, но не этим летом. Со своей стороны ситуацию пояснили представители районной администрации. Оказывается, участок этот - бесхозный. И только сейчас оформляются документы для приёма его на баланс муниципалитета.Эльнар Хузягулов, начальник отдела благоустройства администрации Свердловского района Перми: "На следующий год мы его паспортизируем, передадим в департамент имущественных отношений, после чего данный проезд перейдёт уже в муниципальную собственность, и после этого мы уже сможем проводить здесь какие-либо работы - ремонт, содержание". А при всех прописанных регламентом процедурах до непосредственно ремонта дело может дойти только года через два, говорят чиновники. Жители только руками разводят: бюрократическая машина в действии, а по-другому и не скажешь.