В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Оханской

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← В Перми пройдет универсальная ярмарка региональных производителей
В Перми благоустройство придомовой территории тормозит бюрократия →
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15.05.2022 в 16:49
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В Перми пройдет универсальная ярмарка региональных производителей
В Перми частично возобновляется отопительный сезон
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.05.2022
Акция «Весна - тают пени» продлится еще неделю
В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Александра Невского
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Прокуратура выявила нарушения при проведении капремонта причалов Речного вокзала
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