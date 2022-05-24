Депутаты городской Думы рассмотрят исполнение муниципальных программ
"Из 20 муниципальных программ 16 имеют высокую и среднюю степень эффективности, и 4 муниципальные программы здесь хромают. Это касается образования, жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья и ЖКХ. Понятно, что учтём объективные моменты вокруг недовыполнения тех показателей, которые должны быть, но, тем не менее, хотим разобраться с проблемными муниципальными программами", - отметил Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы.
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