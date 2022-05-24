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В Перми пройдет универсальная ярмарка региональных производителей
Гости смогут приобрести деревянную посуду, кондитерские изделия, носки и чулки, посуду и столовые приборы, велосипеды, мед, кофе, развивающие игрушки и другую продукцию местного производства, в том числе брендированные к предстоящему трехсотлетию города Перми сувениры. Кроме того, запланированы дегустации, мастер-классы от производителей по приготовлению конфет и других блюд, а также развивающие игры для детей.В мероприятии примет участие более 20 производителей из Прикамья, таких как Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика, Суксунский оптико-механический завод, Лысьвенский завод эмалированной посуды, Нытвенский металлургический завод, компании «Пермские сласти», «Форвард», «Промед», «Брю ми» и другие.
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