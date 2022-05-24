← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.05.2022
В Перми пройдет универсальная ярмарка региональных производителей →
В Перми частично возобновляется отопительный сезон
«Вторая половина мая в Перми выдалась холодной. Поступают жалобы от родителей малышей на низкую температуру в детских садах. Сегодня поднял этот вопрос на аппаратном совещании. Дал поручение запустить отопление в социальную сферу там, где это технически возможно. В части детских садов заведующие уже воспользовались такой возможностью и дали заявки в ресурсоснабжающую компанию. К сожалению, технологически кратковременное включение отопления возможно не во всем городе, департаменты образования и ЖКХ будут отрабатывать каждый случай индивидуально», - отметил глава Перми Алексей Дёмкин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.05.2022
Акция «Весна - тают пени» продлится еще неделю
В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Александра Невского
В Прикамье начался прием заявок на участие в программе «Медицинские кадры Прикамья»
Прокуратура выявила нарушения при проведении капремонта причалов Речного вокзала
Всегда готов! Как пермяки отметили 100-летие пионерии
Университет проведет «Ночь музеев» с опережением
С начала года вертолетом санавиации доставлены в Пермь 62 пациента
В департаменте транспорта рассказали о новой схеме движения автобусов через Камскую ГЭС
МЧС: в Пермском крае наблюдается затопление 21 приусадебного участка
Добавить комментарий: