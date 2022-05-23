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В Прикамье начался прием заявок на участие в программе «Медицинские кадры Прикамья»
Программа распространяется на работников учреждений, подведомственных региональному Минздраву, в 17 муниципалитетах Пермского края: Чердынском, Гремячинском, Кизеловском, Губахинском, Александровском, Горнозаводском, Косинском, Суксунском, Соликамском, Чернушинском, Ильинском, Куединском, Юсьвинском, Юрлинском, Ординском и Оханском округах, а также в ЗАТО Звездный. Всего получить такие выплаты в рамках программы в этом году смогут от 40 до 50 врачей и фельдшеров.
Чтобы принять участие в программе, медработникам, соответствующим ее условиям, необходимо обращаться в кадровую службу своего лечебного учреждения, либо в Министерство здравоохранения Пермского края. Заявки с приложением документов направлять по адресу: г. Пермь, ул. Максима Горького, 15, кабинет 120 или 106. Все вопросы можно задать по телефону: 8 (342) 236-29-59.
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