В Прикамье начался прием заявок на участие в программе «Медицинские кадры Прикамья»

Региональная программа «Медицинские кадры Прикамья» направлена на привлечение и закрепление врачей и среднего персонала в территориях, где их особенно не хватает. Согласно ей, в муниципалитеты с наиболее низкой обеспеченностью медицинскими кадрами из краевого бюджета будут направляться финансовые средства для дополнительных выплат трудоустроившимся врачам и фельдшерам. Они будут предоставляться прибывшим в территории для работы медикам, а также выпускникам ПГМУ и колледжей. До 2 млн руб. будут получать доктора, приехавшие в населенные пункты, в которых живет до 50 тыс. человек, а те, кто выбрал лечебные учреждения в более крупных населенных пунктах, – по 1 млн руб. Эти деньги будут выплачиваться плюсом к выплатам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Также программа предполагает ежемесячные компенсационные выплаты на аренду жилья среднему медицинскому персоналу больниц Перми.Программа распространяется на работников учреждений, подведомственных региональному Минздраву, в 17 муниципалитетах Пермского края: Чердынском, Гремячинском, Кизеловском, Губахинском, Александровском, Горнозаводском, Косинском, Суксунском, Соликамском, Чернушинском, Ильинском, Куединском, Юсьвинском, Юрлинском, Ординском и Оханском округах, а также в ЗАТО Звездный. Всего получить такие выплаты в рамках программы в этом году смогут от 40 до 50 врачей и фельдшеров.Чтобы принять участие в программе, медработникам, соответствующим ее условиям, необходимо обращаться в кадровую службу своего лечебного учреждения, либо в Министерство здравоохранения Пермского края. Заявки с приложением документов направлять по адресу: г. Пермь, ул. Максима Горького, 15, кабинет 120 или 106. Все вопросы можно задать по телефону: 8 (342) 236-29-59.