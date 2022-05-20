Прокуратура выявила нарушения при проведении капремонта причалов Речного вокзала
В нарушение природоохранного законодательства до начала работ по капитальному ремонту пассажирских причалов не было получено положительное заключение на проектную документацию от Средневолжского территориального управления Росрыболовства в части негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Нарушение выявила Пермская межрайонная природоохранная прокуратура.
Природоохранным прокурором в отношении КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края возбуждено дело об административном правонарушении. Акт прокурорского реагирования направлен для рассмотрения в уполномоченный орган.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Всегда готов! Как пермяки отметили 100-летие пионерии
Университет проведет «Ночь музеев» с опережением
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.05.2022
С начала года вертолетом санавиации доставлены в Пермь 62 пациента
В департаменте транспорта рассказали о новой схеме движения автобусов через Камскую ГЭС
МЧС: в Пермском крае наблюдается затопление 21 приусадебного участка
В «Ночь музеев» пермякам расскажут об истории общественного транспорта
Пермские школьники вскрыли "капсулу времени" и написали письмо в будущее
В Пермском крае стартовал основной период итоговой аттестации выпускников 9-х классов
В Прикамье оперативники пресекли деятельность группы драгдилеров
Добавить комментарий: