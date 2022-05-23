В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Александра Невского
Закрытие движения транспорта связано с выполнением строительно-монтажных работ по ремонту тепловой сети. Объезд закрытого участка возможен по улицам Маршала Рыбалко и Закамская.
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