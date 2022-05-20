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Всегда готов! Как пермяки отметили 100-летие пионерии
Собралось более сотни горожан, которые пришли отметить юбилей.
Все под пронизывающим ветром на набережной Камы. Но холодная погода никого не останавливает, ведь на то они и пионеры, чей главный лозунг — «Всегда готов».На аллее перед дворцом культуры имени Солдатова организовали реконструкцию пионерского лагеря, чтобы вспомнить все традиции. На этой площадке учат правильно завязывать галстук.По соседству, на барабане учат отбивать пионерский марш и правильно маршировать.
А ещё пионерские песни под гитару, можно пройти веревочный курс и научиться детским играм, которые были популярны в школьных лагерях. На площадке всем желающим расскажут и самое главное покажут, что пионеры брали с собой в длительные походы: тарелки, кружки, котелок, обязательно топор, ну и конечно палатку. Здесь её, кстати, научат правильно устанавливать.
Познакомиться с пионерской жизнью приехали школьники со всего Пермского края.
Анастасия Петухова, ученица СОШ п. Кукуштан: "Пионеры — это люди, дети, на которых нужно равняться". В XXI веке в современной России неоднократно пытались создать столь же массовое и эффективное движение, как пионерия. Стране оно необходимо. Быть может, оттого сегодня такое большое внимание общества привлек к себе юбилей давно не существующей организации.
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