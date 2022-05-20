Всегда готов! Как пермяки отметили 100-летие пионерии

В Перми накануне весь день праздновали 100 лет со дня создания всесоюзной организации пионеров. Начали еще на рассвете, как в былые времена, с песней встретив зарю. Удивительно, как много людей пришло. И все как один называют свои пионерские годы — лучшими.В честь 100-летнего юбилея с момента создания пионерской организации, во время встречи утренней зорьки прогремел праздничный фейерверк.Собралось более сотни горожан, которые пришли отметить юбилей.Все под пронизывающим ветром на набережной Камы. Но холодная погода никого не останавливает, ведь на то они и пионеры, чей главный лозунг — «Всегда готов».На аллее перед дворцом культуры имени Солдатова организовали реконструкцию пионерского лагеря, чтобы вспомнить все традиции. На этой площадке учат правильно завязывать галстук.По соседству, на барабане учат отбивать пионерский марш и правильно маршировать.А ещё пионерские песни под гитару, можно пройти веревочный курс и научиться детским играм, которые были популярны в школьных лагерях. На площадке всем желающим расскажут и самое главное покажут, что пионеры брали с собой в длительные походы: тарелки, кружки, котелок, обязательно топор, ну и конечно палатку. Здесь её, кстати, научат правильно устанавливать.Познакомиться с пионерской жизнью приехали школьники со всего Пермского края.Анастасия Петухова, ученица СОШ п. Кукуштан: "Пионеры — это люди, дети, на которых нужно равняться". В XXI веке в современной России неоднократно пытались создать столь же массовое и эффективное движение, как пионерия. Стране оно необходимо. Быть может, оттого сегодня такое большое внимание общества привлек к себе юбилей давно не существующей организации.