Университет проведет «Ночь музеев» с опережением
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.05.2022
С начала года вертолетом санавиации доставлены в Пермь 62 пациента
В департаменте транспорта рассказали о новой схеме движения автобусов через Камскую ГЭС
МЧС: в Пермском крае наблюдается затопление 21 приусадебного участка
В «Ночь музеев» пермякам расскажут об истории общественного транспорта
Пермские школьники вскрыли "капсулу времени" и написали письмо в будущее
В Пермском крае стартовал основной период итоговой аттестации выпускников 9-х классов
В Прикамье оперативники пресекли деятельность группы драгдилеров
Забор раздора. Как поссорились застройщик и два пермских дома
Программа догазификации: в Прикамье собрано 49 тысяч заявок
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