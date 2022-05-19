В Прикамье оперативники пресекли деятельность группы драгдилеров

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По версии оперативников основной фигурант – житель Перми 1990 рождения, привлек к деятельности двух братьев из Чернушки. Они организовывали тайники с наркотиками для рядовых потребителей. Злоумышленников задержали на выезде из Чайковского, когда подозреваемые собирались организовать в других городах 250 тайников-закладок.
В ходе дальнейшей работы полицейские задержали еще двух фигурантов – сестер из Чайковского. Стражи порядка установили, что одна из девушек выполняла роль оператора интернет-магазина. Она занималась вопросами продажи на онлайн-площадке, а также координировала действия сестры, которая готовила так называемые «мастер-клады» для остальных участников группы. Обе подозреваемые – наркозависимые.
"В общей сложности оперативники изъяли свыше 500 граммов N-метилэфедрона – сильнодействующего наркотика. Благодаря работе сотрудников более 2000 разовых доз не дошли до рядовых потребителей. По всем фактам незаконного оборота запрещенных веществ возбуждены уголовные дела, расследование продолжается. Все подозреваемые находятся под стражей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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