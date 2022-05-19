Забор раздора. Как поссорились застройщик и два пермских дома

В одном из пермских дворов на улице Мира нешуточный скандал. Строители, собравшиеся возводить здесь дом, огородили место работ своим забором и напрочь перекрыли проезд для машин жителей, а вместе с тем и для пожарных, и для скорой. Однако, при разбирательстве в администрации района выяснилось, что у закона к застройщику претензий нет.В одночасье не стало проезда к дому по улице Мира, 8Б. Дорога есть, но она перекрыта."Это наша единственная дорога, сейчас она перекрыта забором", - возмущены абсолютно все жители дома.Владельцы авто вынуждены оставлять машины в других дворах, в их числе и Александр Букин.Александр Букин, житель дома по ул. Мира 8б: "У нас была асфальтированная дорога, которую мы, в принципе, частично за свой счёт закатывали с выездом на улицу Чайковского".Люди стали сами искать альтернативные пути. Оказалось, что по узкой дороге можно проехать через территорию соседнего дома с улицы Кавалерийской. Но там мешает парковка, проезд бывает загорожен."Этот проезд неофициальный. А если поедет скорая, реанимация, пожарная машина?"Да и жители соседнего дома недовольны, грозятся оградить еще одним забором свою территорию и тем самым оставить Мира 8Б вообще без проезда.Михаил Ворохов, председатель дома по ул. Чайковского, 17: "Мы огораживаем свою территорию в рамках решения собрания".На стройплощадке будут возводить жилой дом. Представители подрядчиков утверждают, что все законно. Перекрытие дороги согласовано.Денис Лавров, руководитель проекта ООО «ЖБК-Строй-Инвест»: "Мы перекрыли, ввиду того, что он проходит по нашей территории. Я застройщик, а вопросами по выездам вот этих близлежащих домов будет заниматься администрация".По словам главы администрации Индустриального района Перми, строительство будет идти до конца следующего года. Решено, что забор останется на своем месте, ведь он обеспечивает безопасность. Для решения проблемы сначала власти попытаются договориться с жителями соседнего двора.Дмитрий Добрынин, глава администрации Индустриального района г. Перми: "Мы будем с ними собираться и договариваться для того, чтобы они не загораживали эту территорию — раз, и второе — мы все равно будем и с администрацией, и с застройщиком прорабатывать альтернативные проезды".Правда, на создание альтернативы потребуется время.В районной администрации называют еще один возможный альтернативный проезд — дорога, которая располагается возле дома по улице Чайковского, 17. Сейчас её люди используют под парковку. Чтобы создать полноценный проезд, еще будет необходимо убрать аварийные деревья.Жители отрезанного от большой дороги дома ждут полноценный проезд и как можно быстрее, ведь в экстренном случае ни пожарные, ни врачи пешком к их дому не побегут.