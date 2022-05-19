В Пермском крае стартовал основной период итоговой аттестации выпускников 9-х классов

Сегодня, 19 мая, в Прикамье стартовал основной период проведения итоговой аттестации для выпускников 9-х классов, который продлится до 9 июля. Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдадут более 27,1 тыс. выпускников, а государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) – 2,4 тыс. девятиклассников, сообщили в Минобре Пермского края.В регионе для проведения итоговой аттестации будет задействовано более 240 экзаменационных пунктов, из которых 172 – в школах, 63 – на дому (для ребят с ОВЗ), 11 – в организациях закрытого типа и один – в больнице. Следить за ходом экзаменов в аудиториях будут более 6,7 тыс. организаторов и более 700 общественных наблюдателей. Министр образования и науки Раиса Кассина акцентировала, что итоговая аттестация для выпускников 9-х классов проходит в «доковидном» формате.«В этом году для получения аттестата девятиклассникам необходимо успешно сдать четыре экзамена: по двум обязательным предметам – русскому языку и математике – и двум предметам по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или ГВЭ», – сказала Раиса Кассина.19 и 20 мая выпускникам предстоит сдать экзамены по иностранным языкам. В Пермском крае этот предмет выбрали более 2,1 тыс. ребят. Затем, 23 и 24 мая, для девятиклассников пройдет экзамен по математике, 27 и 28 мая – по обществознанию, 1 июня – по истории, физике, биологии, химии, 7 и 8 июня – по русскому языку, 15 июня – по биологии, информатике и информационно-коммуникационной технологии (ИКТ), географии, химии, 22 июня – по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии.С 4 по 9 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Пройти аттестацию в это время смогут участники, пропустившие основные сроки сдачи или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат.