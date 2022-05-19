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Программа догазификации: в Прикамье собрано 49 тысяч заявок
Иван Денисов, директор Краснокамского филиала «Газпром газораспределение Пермь»: "Заявителю необходимо собрать простой пакет документов. Он состоит всего из 4 документов: это право собственности на земельный участок, на дом, СНИЛС и копия паспорта". На сайте в личном кабинете можно отследить ход заявки и узнать точные сроки газификации.
В Прикамье для участия в программе догазификации уже собрано 49 тысяч заявок. Это третий показатель по стране после Краснодарского края и Московской области. Заключено уже более 20 тысяч договоров, в более чем 2 тысячах домовладений уже появился газ.Еще один плюс программы — из регионального бюджета по инициативе губернатора дополнительно выделили более 1 млрд рублей, для того чтобы газовую трубу довести не до участка, а прямо до дома, чего раньше не было никогда.
Вадим Ощепков, мастер СМУ Краснокамского филиала «Газпром газораспределение Пермь»: "Сейчас это делаем мы. Да, работы, конечно, прибавляется, но виден конечный результат".
В прошлом году в Прикамье был построен 21 газопровод, появилась возможность пустить газ в более чем 4 тысячи домов. В этом году запланированы 36 проектов по строительству сетей, из них 2 крупных межпоселковых газопровода в Верещагинском и Еловском районах уже в работе.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году в планах вместе с компанией «Газпром» инвестировать более 10,5 млрд рублей. Это беспрецедентная сумма, которая позволит, действительно, обеспечить ещё больше и больше наших жителей голубым топливом".
Участников программы догазификации до конца года в крае должно появится еще 13 тысяч семей.
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