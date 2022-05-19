Мошенник из Березников, обманувший 19 человек, предстанет перед судом

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По версии следствия, обвиняемый с января по сентябрь 2021 размещал на электронной платформе в сети Интернет объявления, содержащие заведомо ложные сведения о продаже различных товаров. В действительности злоумышленник исполнить свои обязательства перед покупателями намерений не имел, а перечисленные ему деньги присваивал себе.
"Таким образом, мужчина ввел в заблуждение граждан, проживающих в различных регионах России. Общая сумма ущерба составила более 300 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Мотовилихинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
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