На переходе от ул. Стахановской до Чкалова обновят асфальтовое покрытие

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что в рамках текущего содержания улично-дорожной сети подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» приступила к обновлению асфальтового покрытия на автомобильном переходе Стахановская-Чкалова. Уже выполнено фрезерование и подготовка полотна на участке от середины дамбы до улицы Куйбышева. В настоящее время идет согласование и подготовка специального состава асфальтовой смеси, которая позволит продлить срок эксплуатации дорожного полотна без колейности до 5 лет. Общая площадь обновленного покрытия составит 18 тысяч кв. метров.
Для удобства автомобилистов все работы подрядная организация старается проводить в ночное время и в выходные дни.
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