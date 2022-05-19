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В Перми стартовал ремонт бульвара на ул. Крупской
После благоустройства пешеходной части подрядчик перейдет к установке детского игрового комплекса. По проекту, там должны появиться скалодром, горки, рукоходы, а также, спиральный спуск. Завершить ремонт бульвара планируется к концу этого года. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».Проект победил в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в прошлом году. Реконструкцию бульвара поддержали почти 30 тысяч человек.
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