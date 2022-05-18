«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.05.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
26.04.2022 в 11:29
22.04.2022 в 13:00
22.04.2022 в 12:40
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
25.04.2022 в 10:30
21.04.2022 в 08:40
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.05.2022
Подготовлена новая схема движения автобусов через КамГЭС
Перед судом предстанут продавцы-грабители
В вузах края открыто более 9 тысяч бюджетных мест
Устал ждать в пробке. Пассажир "Газели" станцевал на бетонном ограждении
Железнодорожники планируют досрочно закончить ремонт на участке Балмошная - Пермь-I
Кровать за 1 рубль. Сеть по продаже мебели объявила скидки на продукцию российского производства
Жителей Перми предупреждают о недопустимости поджога сухой травы
В "Ночь музеев" пермская галерея проведет экскурсию по реставрационным мастерским
В Перми будет временно перенесена остановка «Кинотеатр «Кристалл»
В Соликамске прошли турниры по греко-римской борьбе и кикбоксингу
В Общественной палате Пермского края обсудили реализацию транспортной реформы
Пермякам окажут бесплатную юридическую помощь
Опять по шпалам. В связи с ремонтными работами в Перми отменяются электрички до Комарихинской и Лёвшино
В Перми определены земельные участки под строительство экопунктов по сбору вторичного сырья
Дягилевский фестиваль откроется 11 июня
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.05.2022
В Перми в связи с полумарафоном «Забег РФ» перекроют центральные улицы
Лжепродавец сотовых телефонов обманул 22 человека
Коми-пермяки поделились новыми рецептами блюд из пистиков
"Сад Памяти": в Октябрьском округе высадили 6 тысяч ёлочек
В Перми стартовал конкурс «Тренер нашего двора»
На ближайшей неделе в Перми отключат горячую воду в сотнях домов
Рыбаки поймали в Каме красноухую черепаху
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Общественной палате Пермского края обсудили реализацию транспортной реформы
Пермякам окажут бесплатную юридическую помощь
Опять по шпалам. В связи с ремонтными работами в Перми отменяются электрички до Комарихинской и Лёвшино
В Перми определены земельные участки под строительство экопунктов по сбору вторичного сырья
Дягилевский фестиваль откроется 11 июня
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.05.2022
Рыбаки поймали в Каме красноухую черепаху
В Перми установят памятник Александру II
Бур асыв, Пермскöй край!
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.05.2022
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