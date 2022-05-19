Когда уйдём со школьного двора. В Перми для 15 тысяч старшеклассников прозвенел последний звонок

В Перми последний звонок прозвенел для порядка пятнадцати тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. Торжественные линейки не смолкали весь день. А вечером ребята собрались в парке имени Горького.Последний звонок по-военному, но не без традиционных моментов и со своими нюансами. Вместо девочки с бантами со звоночком в руках, на плече старшего товарища юный кадет в парадной форме. В Пермском Кадетском корпусе им. генералиссимуса Суворова, как и в сотнях других школ краевой столицы, прощались со школьными годами. Для Степана Белостоцкого, как и для многих других, они были, как в песне, чудесными.Степан Белостоцкий, выпускник Пермской кадетской школы №1: "В Кадетском корпусе очень дружелюбные коллективы. Мой класс стал мне как вторая семья. Очень сильно их люблю". Торжественная линейка у кадетов, конечно, образец, подражать вряд ли получится. Все-таки 11 лет строевой подготовки. При этом ребята могут не только чеканить шаг, но и вальсировать на плацу. В 6-й школе тоже танцевали. Торжественное событие, кроме основного повода, приурочили к «Году культурного наследия РФ».Последний звонок — это самый волнующий праздник выпускников. Особенно, когда дело доходит до слов благодарности учителям. Он одновременно и грустный, и радостный: грустно расставаться с родными стенами и друзьями, радостно оттого, что начинается взрослая жизнь. Галина Соколова, директор школы №6 имени Героя России С. Л. Яшкина: "Это один из самых ярких, самых замечательных, самых мудрых праздников в школьной жизни".Соня Салмина закончила учебу с золотой медалью, поступать планирует в один из пермских вузов - на механико-математический факультет, дружбу с одноклассниками, когда уйдет со школьного двора, обязательно будет поддерживать.Соня Салмина, выпускница школы №6 имени Героя России С. Л. Яшкина: "Я думаю, я долго буду вспоминать эти школьные годы, и я не смогу забыть всё то время, что я здесь провела, не смогу! "А пока не наступила пора вступительных испытаний, можно и погулять. Парк Горького уже много лет является местом, где проходит неофициальная часть общего для 9 и 11-классников мероприятия. В обязательной программе аттракционы и даже настольные игры, ну и конечно без танцев и конкурсов никуда. Последний звонок прозвенел для 15 тысяч выпускников краевой столицы. Если говорить о Прикамье, то это 29 тысяч молодых людей. До конца недели школьные линейки пройдут во всех учебных заведениях региона.Впереди у ребят начинаются экзамены: 19 мая ОГЭ, иностранный язык, а 26 мая — ЕГЭ, химия, литература и география.