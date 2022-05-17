В Общественной палате Пермского края обсудили реализацию транспортной реформы

Реализации транспортной реформы в регионе посвятили заседание Общественной палаты Пермского края. Уже несколько месяцев здесь действует профильная рабочая группа, куда входят эксперты и активные жители. В результате сейчас практически по каждому спорному вопросу администрация предлагает свое компромиссное решение.Открываются новые маршруты, совершенствуется расписание, введен строгий контроль за функционированием валидаторов, появился личный кабинет, где можно следить за состоянием транспортной карты.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации г. Перми: "В перспективе планируется достаточно большой шаг в целом в повышении надежности системы оплаты проезда, в настоящее время проводится отбор единого оператора, который как раз возьмет на себя ответственность за работу всех компонентов этой системы, и это должно способствовать более качественной ее работе".На заседании было принято решение несколько переформатировать рабочую группу: расширить ее действие не только на Пермь, но и на весь край. Для этого будут привлечены представители муниципалитетов. Власти утверждают, что готовы и в дальнейшем идти на разумные компромиссы.Олег Ганин, председатель комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию экономики и инфраструктуры: "Мы сегодня должны уже говорить не о транспортной реформе как таковой — она состоялась, а мы должны говорить о совершенствовании этой отрасли и уже затрагивать не только интересы населения, но и интересы самой отрасли: перевозчиков, администрации, смотреть экономику этой отрасли, раз есть востребованность этого направления деятельности".