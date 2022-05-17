← Опять по шпалам. В связи с ремонтными работами в Перми отменяются электрички до Комарихинской и Лёвшино
В Общественной палате Пермского края обсудили реализацию транспортной реформы →
Пермякам окажут бесплатную юридическую помощь
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← Опять по шпалам. В связи с ремонтными работами в Перми отменяются электрички до Комарихинской и Лёвшино
В Общественной палате Пермского края обсудили реализацию транспортной реформы →
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15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
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21.04.2022 в 08:40
В Общественной палате Пермского края обсудили реализацию транспортной реформы
Пермякам окажут бесплатную юридическую помощь
Опять по шпалам. В связи с ремонтными работами в Перми отменяются электрички до Комарихинской и Лёвшино
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Опять по шпалам. В связи с ремонтными работами в Перми отменяются электрички до Комарихинской и Лёвшино
В Перми определены земельные участки под строительство экопунктов по сбору вторичного сырья
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