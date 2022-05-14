В Перми установят памятник Александру II
В мэрии Перми сообщили, что памятный монумент императору Александру II планируют установить в Индустриальном районе Перми. С инициативой выступило Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Земельный участок для установки памятника находится как раз напротив здания Управления: от улицы Мира до здания по улице Советской Армии, 4. Прилегающую к памятнику территорию планируется облагородить и озеленить.
Также на «Аллее доблести и славы» планируют установить плиту с надписью «1922 год. Образованы Пермские городские электрические сети». В этом году городским электросетям исполняется ровно 100 лет.
Еще один человек, память о котором решено увековечить в Перми – это главный государственный санитарный врач РСФСР и России Евгений Николаевич Беляев. Мемориальную доску с его именем установят на фасаде здания дома № 50 по улице Куйбышева, где он проработал с 1961 по 1986 годы.
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