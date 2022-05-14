Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 14.05.2022 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 14.05.2022 г.
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13.05.2022 в 12:35
26.04.2022 в 11:29
22.04.2022 в 13:00
22.04.2022 в 12:40
31.03.2022 в 08:30
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
25.04.2022 в 10:30
21.04.2022 в 08:40
13.04.2022 в 09:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.05.2022
В Прикамье клещи покусали уже более 1700 человек
Трое братьев из Краснокамска подозреваются в кражах из дачных домов
Роспотребнадзор сообщил о результатах лабораторных исследований качества воздуха
В лесах Перми завершён первый этап противоклещевой обработки
Эскроу-счета: власти Перми приобретают жильё для детей-сирот по новым правилам
В Лобаново модернизирована сортировочная линия ТКО
Путешествие по Каме: курс на Заречный
В Законодательном Собрании наградили лауреатов журналистской премии
В Перми коллекторов оштрафовали за психологическое давление на должницу
Строгое соблюдение правил противопожарного режима – залог безопасности!
В Кудымкаре отопительный сезон планируется завершить 15 мая
Ещё в 14 лесничествах края вводится пожароопасный сезон
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.05.2022
Обед на колёсах. Военные повара России соревнуются в мастерстве
В Перми произошло 2 аварии с участием трамваев
В Перми пройдет антикоррупционная прямая линия
В Перми стартовал ремонт улицы Клары Цеткин
В Перми прошел турнир по регби среди школьников
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«Сад памяти»: в Прикамье планируется высадить около 300 тысяч деревьев
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.05.2022
Ещё в 14 лесничествах края вводится пожароопасный сезон
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.05.2022
В Перми объявлен набор в «Отряды мэра»
Фасады домов на Компросе приводят в порядок
18 мая в Перми будет запрещена продажа алкоголя
На ул. Куйбышева образовался провал
Подрядчик приступил к возведению лечебного корпуса новой краевой инфекционной больницы
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2022
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