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← В Перми установят памятник Александру II

Рыбаки поймали в Каме красноухую черепаху

Пермяки поделились новостью в соцсетях, что рыбаки выловили в Каме достаточно крупную красноухую черепаху.
Большинство пермяков склоняются к мнению, что черепаху отпустили в реку недобросовестные хозяева.
В Минприроды края согласились с этой версией и рассказали, что ожидало животное, если бы его не увидели рыбаки.
Минприроды Пермского края: "Летом красноухие черепахи в нашем климате могут выжить, если есть кормовая база, а вот зимой животное замёрзнет".
Сейчас с черепахой все в порядке, и ей уже нашли новый дом.

Опубликовано: 15.05.2022 в 15:00 в рубрике - Вести Пермь

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