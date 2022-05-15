Рыбаки поймали в Каме красноухую черепаху
Большинство пермяков склоняются к мнению, что черепаху отпустили в реку недобросовестные хозяева.
В Минприроды края согласились с этой версией и рассказали, что ожидало животное, если бы его не увидели рыбаки.
Минприроды Пермского края: "Летом красноухие черепахи в нашем климате могут выжить, если есть кормовая база, а вот зимой животное замёрзнет".
Сейчас с черепахой все в порядке, и ей уже нашли новый дом.
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