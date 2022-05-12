Фасады домов на Компросе приводят в порядок
Качеству выполненных работ губернатор уделил особое внимание на системном часе по вопросам ЖКХ и благоустройства. Благодаря преобразованиям к юбилею Перми, Комсомольский проспект должен выглядеть в едином стиле.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Центральные части города — это лицо города, и хочется, чтобы Пермь становилась всё краше и всё более привлекательной для наших гостей. А самое главное, чтобы в Перми хотелось оставаться жить и работать. Обращаю внимание на сроки выполнения подрядных работ. Очень важно, чтобы подрядчики максимально быстро встали на объекты".
В рамках специальной программы Фонда капремонта «Пермь-300», работы ведутся по всему городу. Помимо Компроса, обновления ждут также улицы Екатерининская, Героев Хасана, Ленина, Петропавловская. В порядок планируется привести больше ста фасадов домов.Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "У нас было заложено финансирование в объеме более 2,6 млрд рублей. Уже завершены объекты по 25 многоквартирным домам, 44 многоквартирных дома у нас находятся в стадии строительно-монтажных работ".
Что касается этого года, отремонтировано будет порядка 40 фасадов многоквартирных домов на всей территории Пермского края.
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