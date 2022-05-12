Фасады домов на Компросе приводят в порядок

В Перми прошла инспекция большого ремонта на Комсомольском проспекте. Обновление фасадов на Компросе – приоритетный проект к 300-летию города в рамках проекта «Пермь-300». За процессом лично наблюдает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Работы ведутся по всему городу. Помимо Компроса, обновления ждут также улицы Екатерининская, Героев Хасана, Ленина, Петропавловская. В порядок планируется привести больше ста фасадов домов. Дом по улице Комсомольский проспект, 81 будет отремонтирован уже в этом году. Капремонт дома включает в себя поэтапную реконструкцию. Уже реконструирована кровля. Сейчас обновляется облицовка и входные группы. В планах ремонт балконных плит и восстановление лепнины. Пример можно наблюдать в соседнем здании. Обновление фасадов на Компросе – приоритетный проект к 300-летию города в рамках проекта «Пермь-300». За процессом лично наблюдает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Все замечания фиксируются. В частности, в доме №46 нарушена облицовка. Гарантия после сдачи — пять лет.Качеству выполненных работ губернатор уделил особое внимание на системном часе по вопросам ЖКХ и благоустройства. Благодаря преобразованиям к юбилею Перми, Комсомольский проспект должен выглядеть в едином стиле.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Центральные части города — это лицо города, и хочется, чтобы Пермь становилась всё краше и всё более привлекательной для наших гостей. А самое главное, чтобы в Перми хотелось оставаться жить и работать. Обращаю внимание на сроки выполнения подрядных работ. Очень важно, чтобы подрядчики максимально быстро встали на объекты".В рамках специальной программы Фонда капремонта «Пермь-300», работы ведутся по всему городу. Помимо Компроса, обновления ждут также улицы Екатерининская, Героев Хасана, Ленина, Петропавловская. В порядок планируется привести больше ста фасадов домов.Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "У нас было заложено финансирование в объеме более 2,6 млрд рублей. Уже завершены объекты по 25 многоквартирным домам, 44 многоквартирных дома у нас находятся в стадии строительно-монтажных работ".Что касается этого года, отремонтировано будет порядка 40 фасадов многоквартирных домов на всей территории Пермского края.