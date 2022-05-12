В Перми объявлен набор в «Отряды мэра»
В этом году действует шесть направлений: «Культурный дежурный», «Экодежурный», «Книжный фонд», «Медиаиндустрия», «Вожатый» и «Корпус спасателей». Смены пройдут с 1 по 15 июня, с 16 по 29 июня, с 5 по 16 июля и с 19 по 30 июля. Дата начала смен и их количество могут быть изменены с учётом эпидемиологической обстановки.
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