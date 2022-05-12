18 мая в Перми будет запрещена продажа алкоголя
В соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10.11.2011 № 755-п на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в день проведения «Последних звонков». Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа. На должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
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