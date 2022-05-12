На ул. Куйбышева образовался провал

← Подрядчик приступил к возведению лечебного корпуса новой краевой инфекционной больницы
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← Подрядчик приступил к возведению лечебного корпуса новой краевой инфекционной больницы
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Подрядчик приступил к возведению лечебного корпуса новой краевой инфекционной больницы
В Перми временно ограничат движение транспорта по улице Чернышевского
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2022
В Перми прошли Парад Победы и шествие «Бессмертного полка»
МЧС: на стройплощадке нового корпуса авиационного техникума загорелся утеплитель
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