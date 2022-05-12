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Подрядчик приступил к возведению лечебного корпуса новой краевой инфекционной больницы
Работы на первом этапе - строительстве административного корпуса - идут с февраля. Сейчас на площадке ведется монтаж каркаса здания на уровне третьего этажа, а также начаты работы по кладке наружных стен первого этажа и внутренних перегородок.
На месте лечебного корпуса пока ведутся подготовительные работы: разработка котлована, проведены испытания пробных свай. На май запланированы работы по устройству свайного поля.
Лечебное учреждение возводится в Индустриальном районе Перми по ул. Космонавта Леонова, 84. Мощность больницы рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение – на 80 посещений в смену.
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