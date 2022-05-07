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Ветеранов Перми 7 и 8 мая поздравят «фронтовые бригады»
Продолжая традиции «фронтовых бригад», артисты приедут на автотранспорте. Творческие бригады смогут доставить атмосферу праздника в каждый двор, где проживают защитники нашей Родины. Таким образом, ветераны из окон своей квартиры увидят театрализованное представление, а жители близлежащих домов узнают, что рядом с ними живет настоящий Герой.
7 и 8 мая в формате мобильных фронтовых бригад перед ветеранами выступят артисты ансамбля «Ярмарка», солистки ансамбля «Воскресение», ансамбль «Ба-Ба-Ту» и певец Александр Андронов. Запланировано около 90 выступлений.
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