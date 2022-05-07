9 мая в Перми будет изменено движение автобусов и трамваев

Временное закрытие и ограничение движения транспортных средств, связанное с проведением праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, будет осуществляться в течение всего дня в разные временные промежутки.В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что с 05:00 до 16:00, при перекрытии Комсомольского проспекта на участке от улицы Революции до улицы Монастырской работа автобусных маршрутов изменится следующим образом:— автобусы №1, 19, 45, 59 и 74 будут следовать в объезд по улице Революции;— автобусы №4, 32, 30, 55 и 77 будут следовать по улицам Революции, Сибирской и Пушкина;— автобусы №3 и №51 будут следовать в объезд по улицам Сибирской и Революции.При перекрытии улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы Борчанинова с 05:00 до 23:00 автобусные маршруты №6, 35, 46 и 49 в направлении станции «Пермь-2» будут следовать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова. В обратном направлении по улицам Петропавловской и Попова.С 05:00 до 16:00 маршруты изменятся следующим образом:— автобусы №7 и №41 будут следовать до остановочного пункта «улица Попова» по улице Петропавловской;— автобусы №33 и №60 в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, через площадь ЦКР и улице Революции. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться также на остановочном пункте «Автовокзал (на площади ЦКР)». В обратном направлении через улицу Екатерининскую;— автобусы №15, 20, 53, 3т, 7т и 10т в направлении от Коммунального моста будут следовать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина и далее по маршрутам следования. В обратном направлении – по улицам, Екатерининской, Борчанинова и Петропавловской.Также на время перекрытия участка улицы Ленина с 05:00 до 16:00 автобусные маршруты №14, 50, 67 и 68 будут совершать объезд по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Революции.После 16:00 автобусы будут следовать по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова. В обратном направлении – по улицам Ленина, Борчанинова, Екатерининской, Крисанова и Ленина.Автобусный маршрут №10 в направлении ПНИПУ укорочен до остановочного пункта «Универсам» и будет проходить по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова. В обратном направлении от Универсама маршрут будет следовать по улице Екатерининской.Посадка и высадка пассажиров автобусных маршрутов №3, 4, 14, 30, 32, 33, 55, 67, 68 и 77 будет осуществляться на, совмещенных с трамвайными, остановочных пунктах: «Стадион «Динамо» (в зависимости от направления), «Дворец спорта «Орленок» (в зависимости от направления), «Комсомольский проспект», и на существующих остановочных пунктах.В Мотовилихинском районе с 11:00 до 16:00 запланированы следующие изменения:— автобусы №16, 36, 69 и 70 в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Ивановской, КИМ, Индустриализации, Лебедева, Крупской и далее по маршрутам следования;— автобусы №18, 24, 32, 38, 77 и 78 в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Ивановской, КИМ, Индустриализации, Лебедева, Работницы, Уральской и далее по маршрутам следования;— автобус №26 в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам КИМ, Ивановской, Якова Свердлова и далее по маршруту следования.Трамвайные маршруты также поменяют путь следования 9 мая. С 05:00 до 16:00 при закрытии улиц Ленина и Петропавловской трамваи будут следовать в объезд по улицам Максима Горького, Революции и Пушкина. С 10:00 до 15:00 при закрытии улицы Борчанинова будет прекращено движение трамваев на станцию «Пермь-2» и по улице Борчанинова.